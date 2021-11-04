搶企業尾牙春酒商機，南港老爺行旅突破內用框架，今年特別推出「禮遇優惠」、「外帶享用」、「主廚私房料理」，與企業老闆一同體恤員工辛勞，同時並大玩時事梗推出「叫朕回歸，不醉不歸」春酒尾牙專案，起桌價8600元+10％，滿三桌（含）還贈送Soft Kitchen午間餐券、專案皆加贈果汁及紅酒暢飲，外帶自取享85折優惠。12月15日前預訂桌席並完成預付訂金，再享免10％服務費。

南港老爺行旅自即日起明（2022）年3月31日期間推出「叫朕回歸」春酒尾牙專案，除了中式桌席十人桌，週一至四每桌16800元+10％，週五至週日每桌18800元+10％，更推出五人半桌的專案，週一至四每桌8600元+10％，週五至週日每桌9600元+10％，讓企業主們有更多元選擇可以犒賞員工。專案贈送席間果汁、紅酒無限暢飲、場地投影設備，加贈Soft Kitchen餐廳午間套餐$680單人餐券，可做為企業抽獎活動贈禮。

疫情趨緩，禁令逐步鬆綁，許多企業有望籌辦春酒尾牙，卻也在「是否要到飯店舉辦」之間搖擺。南港老爺行旅今年特別推出春酒尾牙外帶，不只符合各企業行號的多元需求，也讓一年一度的聚餐可以不用侷限在用餐地點，在公司也能歡聚。外帶自取免10％服務費再享85折優惠，週一至日十人桌席16800元，加贈紅酒1瓶、果汁2瓶，五人桌席8600元，加贈紅酒1瓶、果汁1瓶。

南港老爺行旅春酒尾牙菜色由主廚黃耀裕親自規劃，菜色包含金瓜竹笙海皇羹、翡翠蒜蓉蒸海蝦、川耳百合河塘蔬、桂花鳳梨蒸青斑等十道豐富海陸桌席，其中桂花鳳梨蒸青斑則是主廚選用國產鳳梨，手工切成果丁，再經由長時間熬煮，在鍋中釋放鳳梨最天然的甜與酸，爾後增添南港區花-桂花，使每一口都隱藏著桂花的清新風味，桂花的清香淡雅搭配花香四溢及鳳梨果肉爽口的口感，最後淋在清蒸石斑上，整道菜色清爽不甜膩，吃桌菜也有想用私房料理的感受。