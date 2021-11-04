有網友在台南市學甲區天仁夜市買了一份60元的蚵仔煎，結果裡頭僅4顆蚵仔，每顆比1元硬幣小，PO網大嘆「現在物價真的那麼貴嗎？」。（摘自臉書「學甲人大集合」／張毓翎台南傳真）

有網友在台南市學甲區天仁夜市買了一份60元的蚵仔煎，結果裡頭僅4顆蚵仔，每顆比1元硬幣小，PO網大嘆「現在物價真的那麼貴嗎？」不少網友為原PO抱不平，表示店家賣太貴了。不過，水產達人嘉義區漁會推廣部主任吳純裕認為，冬天蚵仔本來又瘦又貴，如果吃到便宜、大顆的，很可能是越南貨，原PO才應幸慶吃到「正宗台灣蚵」。

台南七股的蚵農黃柏恩表示，今年8月初西南氣流帶來的豪雨，蚵棚流失及蚵仔也有「開口笑」的情形，整體蚵仔養殖產量減少，但是適逢新冠肺炎疫情，市場需求下降，今年蚵仔價格還算穩定。

黃柏恩說，台南蚵仔盛產期集中在暑假至中秋節，產季時的收購價與去年同期持平，現在已經過了盛產季節，產量比較少，收購價每台斤最高來到190元，頂多比產季時貴10元，沒聽說有大漲的情形。

嘉義和台南都為台灣蚵仔重要產地。吳純裕指出，夏天產季時，一整籠的帶殼牡蠣可產出20至25台斤的蚵仔，1台斤大約有30至40顆；然而到冬天，蚵仔會變得瘦瘦小小，一籠剝下來僅剩10台斤，1台斤約60至70顆。

吳純裕分析，一籠帶殼牡蠣的成本2000至2500元，假設1台斤成本約230元，平均1顆蚵仔就要4元；反觀，越南因為屬熱帶國家，冬天養出來的蚵仔，依然又大又肥，因此如果冬天吃到瘦小又貴的蚵仔，才應竊喜吃到本土蚵仔。