精準醫療廠普生（4117）於2021 BIO Asia-Taiwan 亞洲生技大展正式亮相CellBio新一代循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品；其具備精準、自動化與高通量等特性，一次最多可同時執行4個樣品檢測，改善過去繁雜的手動循環腫瘤細胞(CTC)檢測流程，有助於加大拓展癌症篩檢市場商機，並深化個人化診斷及精準醫療趨勢布局。

普生總經理林孟德表示，循環腫瘤細胞檢測(Circulating Tumor Cell CTC)是兼具方便性、準確性、敏感性及非侵襲性之癌症篩檢技術，新一代CellBio循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品，擁有超過1000例臨床試驗，利用專利型濾膜濾法分離技術(iFitration)，只需抽取少量7.5mL的血液，即能在非侵入性的採檢過程完整監測血液中循環腫瘤細胞數量，並超過90％癌細胞捕獲率優於同業水準表現，操作時間不到90分鐘即可完成，可應用於「篩檢及監控」、「診斷」和「術後」等癌症篩檢需求。

據衛福部統計，癌症連續39年蟬聯國人十大死因之首，其中2020年癌症死亡人數達50161人，占總死亡人數達29％。

為推廣民眾保持定期癌症篩檢意識，並拓展集團耕耘癌症篩檢市場，普生除積極深化旗下循環腫瘤細胞計量監測服務(CellBio)與多家醫院及診所緊密合作與普及，且今年第二季進一步攜手富邦人壽進行異業結盟，推出不同類型的癌篩外溢新保單商品，大幅減輕民眾在癌症篩檢上的費用壓力，達到早期診斷、治療並降低罹癌致死率之效益。

展望未來，林孟德說，普生仍秉持從檢驗開始，整合實現大健康之經營理念，除持續因應各國新冠肺炎檢測需求，拓展旗下新冠肺炎檢測試劑全系列產品良好業務動能，並致力投入分子診斷和液體活檢、癌症診斷等相關技術研發，擴大集團整體營運規模與市場競爭利基。