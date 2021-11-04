證交所將於8日召開有價證券上市審議委員會，審議弘凱光電（5244）股票上市案。詠業8日在興櫃收盤成交均價為51.1元。

弘凱光電公司負責人為黃建中，公司實收資本額約603941千元，公司主要產品包括LED光電及智能化感測元件整合封裝製造、專業汽車光源、戶外亮化及屏幕顯示元件設計製造等。

弘凱光電109年度稅前純益2.52億元，110年上半年為2.02億元；109年度每股稅後盈餘3.43元，110年上半年度2.69元。