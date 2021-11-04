弘凱光電上市案 證交所8日審議 18:252021/11/04 工商 陳昱光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所將於8日召開有價證券上市審議委員會，審議弘凱光電（5244）股票上市案。詠業8日在興櫃收盤成交均價為51.1元。 弘凱光電公司負責人為黃建中，公司實收資本額約603941千元，公司主要產品包括LED光電及智能化感測元件整合封裝製造、專業汽車光源、戶外亮化及屏幕顯示元件設計製造等。 弘凱光電109年度稅前純益2.52億元，110年上半年為2.02億元；109年度每股稅後盈餘3.43元，110年上半年度2.69元。 《台北股市》外資落跑轉賣 半年線虎頭蛇尾 《光電股》財報樂觀＋矽材看跌 茂迪勁揚 #弘凱 #詠業 #光電 #證交所 #年度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 合庫證再獲公平待客前20％優良券商 04:102021/11/04 專題周報 《光電股》華晶科三足鼎立 明年業績更上層樓 17:392021/11/04 財經 開發金五年計畫 拚進前五大 04:102021/11/04 金融．稅務 財報亮眼 國巨、凱美權證上攻 04:102021/11/04 證券．權證 櫃買發行熱 穩得8日掛牌 04:102021/11/04 證券．權證 陸太陽能巨頭 產品遭美扣留 04:102021/11/04 全球財經 《光電股》欣普羅訂單看到明年Q1 新品補位遠距助攻營運 08:182021/11/04 財經 夜宿凱道最新狀況曝光！羅智強Po一張圖嗆：一定跟爛政府拚到底 07:562021/11/04 政治 人氣回籠航海王大復活 04:102021/11/04 財經要聞 《光電股》光磊前3季獲利增近7成 每股賺1.78元 12:332021/11/04 財經 13檔被動元件股 漲風再現 04:102021/11/04 證券．權證 財經熱門新聞 蔣爸回歸也沒用！死線剩2個月 中芯百億大單恐不保 - 財經 台股還會崩？航運、面板慘殺命運曝光 老謝洩年底答案 - 財經 全台房價突飆漲！他驚見「死亡交叉」嚇癱 網一片絕望：它來了 - 財經 家樂福經營權之爭 統一「倒貨」遠東獲利出場？網驚：這樣高招 - 財經 AMD暴力成長觸頂？晶片過剩噩夢難逃 台積電5奈米也難救 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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