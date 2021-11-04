彩晶公布2021年第三季營運結果。第三季合併營收約為61.14億元，較2021年第二季80.67億元減少約24％。營業毛利約為15.86億元，營業利益約為11.37億元，本期淨利約為13.62億元，基本每股盈餘為0.45元。第三季底每股淨值約為16.72元。第三季毛利率、營業利益率、營業利益+折舊攤銷率及淨利率分別為26％，19％，30％及22％。

2021年第三季總出貨量較2021年第二季增加約5％，達432萬片（換算19吋約當量），整體產品平均售價約為51美元。在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為1.28億片，大尺寸面板出貨量約為121萬片，Hannspree自有品牌產品出貨量約為8萬台。在產品組合方面，6吋以下手機面板產品占總銷售金額之34％，6.2吋～10.1吋中尺寸平板相關產品占總銷售額之46％，11吋以上大尺寸面板產品占20％。