旅遊訂票網站Expedia 4日盤後公布上季（7至9月）營收29.6億美元，較去年同期增加97％，也高於分析師預期的27.3億美元。上季訂單總額187億美元，也較去年同期增加1倍以上。
4日收盤Expedia股價小跌3％至157.55美元，財報公布後股價在盤後大漲12％。
Expedia上季稅前息前折舊攤銷前獲利（Ebitda）8.6億美元，較去年同期增加將近2倍。上季每股盈餘（EPS）經調整後達到3.53美元，也較分析師預期的1.65美元高出1倍以上。
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4日收盤Expedia股價小跌3％至157.55美元，財報公布後股價在盤後大漲12％。
Expedia上季稅前息前折舊攤銷前獲利（Ebitda）8.6億美元，較去年同期增加將近2倍。上季每股盈餘（EPS）經調整後達到3.53美元，也較分析師預期的1.65美元高出1倍以上。
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