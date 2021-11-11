受惠於自家「先買後付」（buy now pay laterBNPL）平台上的活躍用戶和商家強勁增長，Affirm Holdings Inc上季營收表現格外亮眼，且宣布擴大與亞馬遜的合作關係，受此激勵，周三盤後股價大漲逾27%，報170.03美元。

網購分期付款支付平台Affirm股價已經連跌4天，在周三一般交易時段收跌15.37%。

根據新的合作協議，在美國的亞馬遜網路市集上，所有符合條件、價值超過50美元的訂單，都可以透過Affirm平台簡單拆分為每個月的分期付款。這項服務先前只適用於特定客戶。

根據這個修訂後的合作協議，亞馬遜還將取得分為數期認購Affirm A類普通股的權證，且直到2023年1月，Affirm都將是這家電商巨頭在美國唯一的第三方、非信用卡暨BNPL服務商。

此外，美國的Amazon Pay數位錢包也將納入Affirm作為一種支付方式。

Affirm第一財季（截至9月30日）總營收年增55%，為2.694億美元，優於市場預期的2.4823億美元。

其平台上的活躍消費者用戶數暴增一倍多，達到870萬個；平台上的商家數達到10.2萬個，亦較前一年同期的僅6500個大幅成長。

第一財季淨損為3.066億美元，經調整後每股虧損1.13美元。

Affirm預估本季營收介於3.2億～3.3億美元，優於市場預估的 2.96億美元。此外，該公司將2022財年（截至2022年6月30日）營收目標從介於11.6億～11.9億美元調升至介於12.25億～12.5億美元。