根據財政部統計，去(2020)年契稅實徵金額達161.5億元，為史上第3高，由於不動產買賣應繳納契稅，以此觀察發現，國人繳納契稅以新北市最高，達5.2萬人，法人則以台北市1498件最多，而外國人最愛的則是桃園市，有427件，大陸地區人民申報以新北市695人最多，其次也是桃園市661人，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，往來海外便利以及房價較親民，是桃園市獲得這些買家青睞的原因。

徐佳馨指出，根據契稅條例第2條規定，不動產買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有取得所有權者，均應申報繳納契稅，不過，契稅大多仍以買賣為主。

從統計來看，六都買賣契申報人數以新北市合計5.5萬人最多；其中，法人與本國人多集中在新北市，國人繳納契稅以新北市最高，達5萬2368人，其次是台中市4萬2354人，桃園市以3萬7207人排名第3。

法人在雙北及台中市買賣申報人數都逾千人，遠多於高雄、桃園、台南，顯見這3都依舊是法人置業的重點區域。

外國人申報以桃園最多，有427人，遠遠高出其他5都，大陸地區人民申報以新北為首，有695人，而桃園緊追在後，也有661人，合計有逾千人選擇在桃園市置產，如果加計無戶籍國民、港澳居民，更達1184人，徐佳馨表示，看得出距離機場近提高往來海外便利度，加以房價較雙北親民與就業機會，讓這些買家轉進桃園市。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，申報人年齡級距以35-44歲為主，顯示青壯族仍是目前的購屋主力，其中，國人申報年齡以25-54歲者占8成，外國人高度集中在35-44歲區間，占比達76%，大陸地區人民則是35-54歲者占88%。