為兼顧產業及照顧人力需求，勞動部宣布今天起開放印尼移工引進，第一階段（即日起至明年2月14日前）移工入境時，應在集中檢疫所全數集中檢疫，並陸續在集中檢疫所完成自主健康管理7天，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，目前泰國回報全力配合，「很有機會為下一個開放的國家」，越南及菲律賓也在洽談。

據勞動部統計，去年2月時我國移工人數達最高峰、人數達71萬9487人，但受到去年疫情影響，去年12月凍結印尼移工、今年5月全面禁止外國人入境等，下滑至今年9月的69萬25人，其中主要減少為家庭看護工，光人數就達2萬7812人。

蔡孟良估計，在疫情之前我國平均每月引住1萬2000名產業移工、7000名社福移工，但今年5月19日禁止外國人入境後，人力有一定缺口，雖然此次第一階段開放1700床、每月約可引進2500人，印尼官方也稱有上萬人已準備要來台灣工作。

至於其他國家進度，蔡孟良說，專案引進計劃包括指定PCR檢測機構等，目前泰國回報全力配合，而越南及菲律賓也正在洽談，「泰國很可能是下一個重新開放的國家」。