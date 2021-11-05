傳動系統元件大廠上銀科技持續接獲半導體、自動化設備、面板、汽車及工具機等產業訂單，5日董事會承認前三季財報，前三季合併營收回升至205.70億元，EPS從去年同期4.15元倍增至8.63元，雙雙改寫同期次高。上銀下午將召開線上法說會說明第三季財報及未來營運展望。

上銀第三季合併營收達75.30億元、營業毛利28.76億元、毛利率也從去年同期28.76％增加至38.19％；營業利益17.11億元、稅前盈餘為17.53億元，本期淨利13.08億元、淨利歸屬母公司13.57億元，EPS從去年同期2.82元增加至3.98元。

上銀前三季合併營收攀升至205.70億元、營業毛利73.26億元、營業利益39.49億元、稅前淨利38.39億元，本期淨利27.73億元、淨利歸屬母公司29.41億元，EPS從去年同期4.15元增加至8.63元。