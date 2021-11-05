在強勁的商用筆電需求以及消費性產品旺季加持下，群光電子（2385）今年第3季營收達273.49億元，創下單季歷史新高，季增8%，年增4%。除營收突破新高外，第三季獲利亦優於預期，毛利、營業利益以及稅後淨利均為今年以來新高。第三季毛利來到48.51億元，季增10%；營益利益達24.49億元，季增33%；稅後淨利為15.96億元，季增21%；EPS為2.25元，季增20%。

群光第三季毛利率為17.7%，比第二季增加0.3個百分點，營益率為9.0%，較第二季大幅增加1.7個百分點，均為今年以來新高；淨利率達到5.8%，亦較第二季增加0.6個百分點。

群光今年前三季營收大幅成長12%達777.79億元，創下歷史新高，在規模經濟、產品組合優化以及合理反映成本的作用下，毛利達到歷史新高，營業利益以及稅後淨利亦達歷史次高水準。前三季毛利為136.48億元，年成長3%，營業利益達61.45億元，稅後淨利為44.88億元，年成長6%；前三季毛利率17.5%，而在營業費用控制得宜下，營益率為7.9%。累計群光今年前三季每股稅後純益達6.35元，較去年同期成長5%。

自COVID-19爆發以來，筆電需求異軍突起，今年上半年Chromebook需求強勁，下半年轉而由高階商用筆電需求取而代之。法人指出，位居全球鍵盤市占第一名的群光，反應向來迅速，針對需求轉換立即調整策略，整合料源及產線，大幅爭取高階商用筆電的LED背光鍵盤商機，至今已成長超過三成，成功提升高附加價值鍵盤比重，顯示群光在鍵盤產業中靈活的運作。

法人分析，除了高階商用筆電外，美系客戶推出的2-in-1平板電腦，也帶動平板鍵盤的出貨，而電競PC鍵盤出貨亦持續成長，更加推升鍵盤單價以及高附加價值鍵盤營收。在消費性電子產品中，客戶需求十分強勁，群光的智慧家庭IP Cam、門鈴攝影機、高階監控攝影機以及運動攝影機均已出貨，惟因目前半導體料況仍難以全盤掌握，第三季尚無法完全消化客戶訂單，因此部分營收將繼續順延。