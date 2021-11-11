高科技廠務及製程系統業者帆宣(6196)第三季營運持續攀高，單季每股約賺2.38元，前三季淨利達10.55億元，創新高，且前三季獲利已超越去年全年水準，前三季每股盈餘5.63元。

帆宣公布提報董事會之財報，前三季營收229.49億元，創新高，年增約28%；營業利益12.23億元，年增近35%；歸屬母公司淨利10.55億元，年增約48.7%，並且已逾去年全年的9.13億元，提前達成創下年度新高的紀錄；前三季每股純益5.63元，已超越去年整年度的4.88元水準。

帆宣第三季合併營收83.70億元、季增4.5%，寫下單季新高紀錄，單季每股淨利約2.38元，再優於第二季的2.14元。

受惠於晶圓代工龍頭建廠及推進先進製程，帆宣今年第三季及前三季營運同步攀高；預期隨著訂單陸續入帳，有利第四季營收持續挑戰新高。

帆宣下半年有三大動能，包括廠務工程、材料代理銷售與設備製造、模組代工。其中，廠務工程受惠晶圓代工、記憶體客戶積極建廠；材料代理銷售與設備製造方面，隨著面板廠近來產能利用率仍在高檔，對面板耗材與修補機台的需求仍不差；模組代工方面，帆宣主要為ASML代工EUV雷射模組設備，可望續旺。法人看好帆宣今年營收衝300億元以上，年增逾二成，每股純益挑戰7元。

展望明年，帆宣受惠於半導體資本支出續增，目前在手訂單金額高，訂單能見度至少到2022年底，可望帶動明年營運持續成長。