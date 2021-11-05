長期關懷弱勢、偏鄉及失智長輩的伊甸基金會日前針對伊甸全台老人日間照顧中心、社區關懷據點等服務據點進行調查，發現長輩們正面臨著「兩好三壞」，包括「待在家好無聊」、「吃飯好麻煩」、「在家悶壞了」，以及體力與認知雙雙「退化變壞」，而造成困境的主要原因在於缺乏妥適的照顧與陪伴。

伊甸基金會表示，如原先在日照中心接受服務的長輩，因疫情而暫停後無處可去，只能待在家與電視為伍，作息不規律導致身體機能明顯退化；而原本有固定時間共餐，但當獨自在家時，長輩常以罐頭、麵條作為一餐，餐飲健康難以顧及。此外，疫情也讓社交活動暫停或延遲舉辦，少了與他人互動刺激，心就也再次封閉起來。

伊甸基金會副執行長曹儉表示，一場疫情，讓人與人之間的距離被拉遠了，一般人可透過科技拉近距離，但對長輩來說，學習新的技術並不容易，對偏鄉、獨居或是失智長輩來說更是困難。失去與他人互動、對話的機會，長輩的生命就成了一座孤島。服務被迫暫停期間，該如何提供有溫度且直接的照顧與關懷相當重要，因此伊甸在長輩服務上增加電話關懷、居家訪視的次數，也安排線上課程，並與家人密切溝通、協助資源轉介，種種措施讓服務不中斷、照顧不能停，延緩長輩退化的情況。

伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結每個長輩的身心需求。伊甸邀請社會大眾一起以愛同行，成為長輩溫暖的支持，讓服務不間斷，陪伴他們勇老無懼，走出生命孤島。捐款可洽伊甸基金會官網。