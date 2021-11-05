大陸房產商債務危機連環爆，繼恒大集團之後，另一家房企佳兆業集團（Kaisa Group）也爆出無法償還債務。今（5）日上午在香港掛牌的佳兆業集團和旗下佳兆業資本、佳兆業美好和佳兆業健康3家子公司全數停牌，但並未說明停止交易原因。

綜合陸媒報導，佳兆業集團4日發布了《關於錦恆財富產品逾期兌付的說明》，內容提到，近日，由錦恆財富發行、佳兆業集團擔保的產品出現兌付逾期，據佳兆業公布的數據，錦恆財富目前到期未兌付逾3億元（人民幣，下同），相關理財產品總金額約為127億元（約台幣558億元）。

由於佳兆業集團理財產品未能如期兌付，上千名買家湧入其深圳總部尋求兌付方案。佳兆業集團主席郭英成周四透過電話連線向在深圳總部投資人表示，因身體原因在醫院，承諾「佳兆業是負責任的企業，給佳兆業時間，有能力和辦法償還。」

佳兆業昨向外解釋，今年以來，受嚴峻的房地產市場環境和國際評級機構下調評級等多重不利因素影響，佳兆業集團的流動性遇到前所未有的壓力。該集團將與錦恆財富盡快確定兌付方案，並向投資人公布。

佳兆業和另一家同樣陷入流動性危機的花樣年集團昨天收到深圳住建局的通知，兩家企業今天會參加專題會議，討論公司流動性問題。

儘管佳兆業積極自救，但信評機構並不買帳。10月28日，標普將佳兆業長期發行人信貸評級由B調低至CCC+級，評級展望為負面，並警告，佳兆業有32億美元的美元債將於未來一年內到期，其再融資存在重大風險。標普預計，佳兆業將在未來12個月內面臨巨大的償債壓力。

佳兆業股價周四收盤重挫15%，報1.01港元新低紀錄；佳兆業集團、佳兆業健康、佳兆昨收盤分別暴跌19％、11％和13％。