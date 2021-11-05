人民幣兌美元在岸價（CNY）5日下午4：30收跌57點，貶破6.4。

人民幣兌美元在岸價收報6.4013，較上日下午4時30分收報6.3956，跌57點或0.09％；較晚上11時30分最後成交價6.398，走弱33點。

離岸價（CNH）亦跌破6.4，低見6.4039，截至下午4時33分，離岸價報6.4010，在岸價報6.4017。

官方5日開出的中間價報6.3980，較上日中間價報6.3943，跌37點或0.06％。

交易員指出，英倫銀行升息預期落空重創英鎊，市場或重新評估主要央行收緊貨幣政策預期，隔夜美元指數反彈，人民幣小幅承壓，短期料在6.4關口附近震盪。

另有交易員認為，近期人民幣表現維持強勢，人民幣匯率CFETS指數已刷新近6年新高；而美國通膨壓力高漲，市場可能延續美國聯準會或提前升息預期，關注稍後公布的美國10月非農就業報告。