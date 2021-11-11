在岸人民幣兌美元11日收報6.4048 17:102021/11/11 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在岸人民幣兌美元11日16：30官方收報6.4048，較10日官方收盤價跌133基點，較10日夜盤收盤跌151基點。 人民幣中間價11日報6.4145，下調197基點，10日中間價報6.3948。 另外，中國人民銀行11日進行人民幣（下同）1千億元7天期逆回購操作，另有500億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。 《匯市》美元指數UP 台幣承壓貶破27.8元 《鋼鐵股》春雨10月營收月減年增 前10月成長48.33％ #基點 #在岸人民幣 #兌美元 #收報 #官方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》恆指翻紅漲1.01％ 內房股強勢 16:482021/11/11 財經 富邦媒前10月營收 勝2020全年 04:102021/11/11 證券．權證 10月營收表現－軒郁國際 年增逾12％ 04:102021/11/11 證券．權證 今年最大IPO Rivian估值破770億美元 04:102021/11/11 全球財經 解決塞港 拜登撥170億美元改善老舊港口 04:102021/11/11 全球財經 日股漲日圓卻貶 法人:投資日股基金可布局美元避險級別 16:592021/11/11 財經 《觀光股》豆府10月營收衝新高 Q4拚谷底強彈 08:012021/11/11 財經 上市櫃公司 史上最強10月營收 04:102021/11/11 財經要聞 人民幣中間價11日報6.4145 下調197基點 10:192021/11/11 財經 《文創股》遊戲股10月營收 鈊象再創高、歐買尬年增逾2成 08:012021/11/11 財經 聯發科10月營收 6個月最低 04:102021/11/11 財經要聞 財經熱門新聞 回鍋中芯不到一年 台積電老將蔣尚義 驚傳閃辭副董職務 - 財經 蔣爸不想做了！中芯半年走3戰將 年底還有大麻煩逼近 - 財經 「勒索」台積電等半導體廠機密？陸媒驚揭老美醜惡盤算 - 財經 美物價飆破天際 專家卻稱「沒事」了？航運關鍵指標先暴雷 - 財經 長榮、陽明急殺尾會二度掛掉？專家曝3大招保命 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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