在岸人民幣兌美元11日16：30官方收報6.4048，較10日官方收盤價跌133基點，較10日夜盤收盤跌151基點。

人民幣中間價11日報6.4145，下調197基點，10日中間價報6.3948。

另外，中國人民銀行11日進行人民幣（下同）1千億元7天期逆回購操作，另有500億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。

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