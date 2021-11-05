《國際產業》日本汽車廠中國銷量 10月全面驟降 17:392021/11/05 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著晶片短缺衝擊生產線，日本汽車製造商本田、日產、豐田10月在中國的汽車銷售量皆出現大幅下滑。 本田上個月在全球最大汽車市場賣了14萬8377輛汽車，較去年同期減少了18%。本田表示，銷量下滑主要是受到零組件短缺的影響，晶片供應首當其衝。好消息是晶片問題從九月開始有緩解，十月的銷量月增22%。 日產汽車則年減22%，來到11萬3876輛。 豐田汽車表示，上月在中國銷售14萬2000輛，年減19%。 《國際經濟》聯合國：10月全球糧價 逾10年新高 《電腦設備》勤誠10月營收同期高 前10月已超越去年全年 #本田 #銷量 #在中國 #國際產業 #汽車廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》上銀暫不調漲產品價格 明年樂觀 16:312021/11/05 財經 《產業》今年臺灣石化業產值上看1.8兆 成長逾4成 12:502021/11/05 財經 日本「病毒自我毀滅說」待驗證 冬季恐爆第6波疫情 04:332021/11/05 健康 《國際產業》傳英國加強稀土生產 減少對中依賴 14:322021/11/05 財經 《電機股》東台Q3獲利3年最佳 在手訂單達40億元 17:562021/11/05 財經 博世2022年擴建晶圓廠 再投資逾4億歐元 10:002021/11/05 財經 智伸科前十月合併營收創同期新高 10:202021/11/05 財經 《國際產業》全年營收目標大砍10億美元 派樂騰盤後崩跌31％ 15:232021/11/05 財經 《通信網路》宏達電10月營收雙降 留意VIVE FLOW拉抬作用 17:052021/11/05 財經 陸港觀盤－聚焦新基建、內需行情 明年展望樂觀 04:102021/11/05 全球財經 勤誠前10月營收76.69億元 超越去年全年 17:292021/11/05 財經 財經熱門新聞 國台辦列台獨制裁清單 蘇貞昌、吳釗燮等入列 - 財經 錯不在台積電！蘋果A16棄用3奈米 業界曝關鍵2字 - 財經 台灣房價超高 都誰在買？他點名這些「隱形富豪」：沒在貸款的 - 財經 長榮重訊！通過兩大議案 - 財經 長榮爆出2驚天密碼 他大驚：神秘買家在打暗號 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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