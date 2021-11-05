隨著晶片短缺衝擊生產線，日本汽車製造商本田、日產、豐田10月在中國的汽車銷售量皆出現大幅下滑。

本田上個月在全球最大汽車市場賣了14萬8377輛汽車，較去年同期減少了18%。本田表示，銷量下滑主要是受到零組件短缺的影響，晶片供應首當其衝。好消息是晶片問題從九月開始有緩解，十月的銷量月增22%。

日產汽車則年減22%，來到11萬3876輛。

豐田汽車表示，上月在中國銷售14萬2000輛，年減19%。