味全龍隊今年季中選進的新秀曹祐齊、張鈞守，繼2日二軍初登板後，5日再度在二軍出賽，曹祐齊先發1.2局失2分、張鈞守中繼1局無失分奪下勝投，一軍總教練葉君璋誇讚兩人表現不錯，「是我們想像好的樣子。」對於新秀明年的規畫，葉總也有想法，兩人定位先發，明年主要待在二軍磨練，不會急於拉上一軍。

曹祐齊與張鈞守分別是龍隊今年季中選秀第2、第5輪選中的好手，對於兩人球隊也有很大的期待，今天兩人再度於二軍出賽，葉總說：「兩個人表現得都不錯，這兩場比賽好球數都滿高的，上一場球速也有出來，是我們想像好的樣子。」

對於兩人明年的定位，葉君璋明確指出就是先發投手，且主要會把他們擺在二軍養成，除非到球季尾聲真的有很出色表現才會考慮把他們拉上一軍。

葉君璋也給予兩名新秀2大課題，1是建立投球量，另外就是熟悉先發角色，了解身為先發投手整年需要做的事，「希望他們在明年把這2件事搞清楚。」

葉總表示，明年不會急於把2人拉上一軍，今年讓徐若熙在一軍養成是比較特殊的情況，「我們除了戰績外還有培育，如果一軍有空間的話，這些人就能在二軍安心培養。」