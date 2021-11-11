惡少養成，網友嘆為觀止，「不是沒有原因」。（資料照片）

擔任警職的父親，痛心兩年前兒子當兵被張男暴力，張的董座父親還說，車上棍棒，可以讓你兒子打到爽，作為和解的條件。（吳敏菁攝）

瑪莎拉蒂惡少張敦量7日偕同陳姓、李姓友人將宋姓大學生打成顱內出血命危，惡少暴力傾向早有端倪，2年前服兵役在行軍休息空檔就拿板凳打傷同袍，事後董座父親尋求和解，還當著被害人擔任警職的父親說「我車上有一根棍子，可以讓你兒子打我兒子打到爽」，網友嘆為觀止，「惡少能變本加厲，不是沒原因」、「這是一個董座父親的暴力啟示錄」。

張敦量在當兵就行使暴力惡行，不滿同僚行軍速度，利用休息空檔，當場拿起板凳打傷對方頭部，還動用惡勢力，發動同儕威脅「這次打完下次還會打」，連軍中也壓制不了他囂張的氣焰，最後反倒是受害人被調動連隊。

2年前當兵被打的洪姓同袍父親擔任警職，今天接受採訪，沉痛地指出，看到張男的董座父親再度出面代子道歉，往事歷歷上心頭，當年打傷兒子後，在台中憲兵隊偵訊筆錄，空檔還和兒子談笑風車，聊著打小白球的趣事，完全不把打傷人當一回事，彼此心情還相當開心，真是異於常人。

事後要求民事和解，也是一副奈我如何，開頭就劈沒有錢，幾萬塊賠一賠，還吃定他當警察，怎能縱容暴力，故意說「洪先生你要大人有大量，以後事業才會輝煌騰達，我的車上就有一根棒子，可以讓你兒子打我兒子，看要打幾下、打到爽。」完全沒有和解的誠意，打傷一條狗都不只要賠幾萬元，竟這般輕賤別人的傷害、甚至生命。

「這個孩子被這樣縱容以後還得了，軍中部隊管不了、爸爸還示範暴力奉還」，擔任警職的洪同袍父說，當時就很心寒，拒絕民事和解，法官事後判決，張男高中畢業，從事食品行銷工作，月收入約2萬5000元，最終依法將張男判處拘役65天，得易科罰金6萬5000元。但其實張戴名表、開名車，不是他年紀該擁有，沒有受到約束，再次犯下無可彌補傷害，驗證心中最沉重的隱憂。