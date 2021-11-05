羽絨衣代工大廠廣越(4438)今日(5日)董事會通過第三季合併財務報表，3Q合併營收43.76億年增-19.29%雖較去年同期低、惟營業毛利6.46億年增14.84%、毛利率14.75%年增4.39個百分點、稅後淨利3.17億年增8.67%、淨利率7.25%年增1.86個百分點、淨利歸屬於本公司業主2.86億，年增2.06%、稅後EPS為2.77元，較去年同期增加0.06元。

今年前9個月稅後EPS為4.81元，較去年同期增加0.28元。展望 2021第四季及明年，吳朝筆總經理表示，廣越目前訂單滿手，3Q 訂單往後遞延至4Q、而11及12月訂單也有遞延到明年Q1。主要客戶 Adidas、VF、Patagonia、Nike、Under Armour 及 New Balance 需求強勁，帶動集團營運向上，訂單能見度已看到明年第二季。法人表示，廣越今年營收仍可望有雙位數成長，獲利成長幅度將可大於營收增長幅度。此外，市場主要看好，廣越4Q業績可望由淡轉旺，且明年首季亦可望擺脫淡季陰霾，成為廣越成立26年來史上最旺第一季。