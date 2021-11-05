民眾持大量木板垃圾物丟入垃圾車斗，清潔隊員整理這些物品時，當場夾斷手指。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市區清潔隊員，在執勤時被清潔車壓斷右手小指，在垃圾堆中找尋斷指，所幸送醫縫製接回。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

清潔隊員工作處在危險中！4日晚間，花蓮市一名隨車張姓清潔隊員，在整理垃圾斗內垃圾物品時，不慎遭降下的壓縮板夾到右手小拇指，當場斷指，同事撥打119求救，並卸下車上垃圾，花了半小時才找到斷指，緊急送到醫院，將斷手指接回。花蓮市長魏嘉賢得知後，立即趕往慈濟醫院探視關懷，並指示清潔隊全力給予協助。

花蓮市清潔隊長吳慶展隨即通知隊員注意安全，也希望市民朋友丟垃圾時，不要蜂擁而上，保護自己，也注意清潔隊員安全。

4日晚間，民眾將含有木板的垃圾往垃圾車斗裡丟，隨車的張姓清潔隊員見狀，立即伸手調整木板位置，讓木板可以順利壓縮進車內，但沒想到在調整木板位置時，手就被壓縮板給夾住，當他將手抽回來時，小指頭直接斷裂。

花蓮市清潔隊隊長吳慶展說，除了緊急叫救護車後送之外，也請其他同仁在車斗內找尋斷指，同事們也十分著急不斷翻找垃圾，而消防人員趕到現場為他進行傷口處理，約30分鐘，才在手套裡找到斷指。

吳慶展表示，市公所會依照職災補助，並已於第一時間通報職安署。他也提醒民眾，清潔車壓縮板力道很強，民眾在垃圾時，請勿站在清潔車的正後方，除避免車斗內東西或髒污水濺出傷到或是波及到民眾外，同時也要遠離壓縮板，避免不可挽回的傷害。