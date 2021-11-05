微控制器（MCU）廠應廣科技（6716）於5日董事會中通過2021年第三季財報，110年第三季合併營收2.64億元、稅後盈餘8791萬元，每股盈餘為3.58元，再度同創單季歷史新高，也再締造公司成立以來的新紀錄；與2020年第三季比較，營收成長約45％。

同時，單季毛利率持續維持在相對高水準，稅後盈餘大幅成長約195％。累計2021年前三季合併營收達7.18億元，稅後淨利2.15億元，每股盈餘8.77元。

展望後續市場發展，晶圓代工產能吃緊依舊，但市場需求動能不減，第四季的營運狀況應可維持在平均水準之上，明年上半年的訂單也陸續看到，對市場保持審慎樂觀的態度。

著眼於未來成長動能，董事長唐燦弼表示：「應廣今年可望繳出一張漂亮的成績單，除了品質、成本、通路的既有優勢外，更能及時因應供應鏈的供需變化，適時調整產品組合與反映產品價格；放眼明年，新產品應用逐步完成佈局，將是應廣成長的一大動能。」