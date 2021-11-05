由於第3季原料價格上揚、缺櫃等影響明顯，壓抑到第3季獲利表現，嘉威生活(3557)公布第3季財報，單季每股盈餘0.53元，累計前三季稅後淨利4.2億元，低於去年同期，每股盈餘5.71元。嘉威指出，第4季開始進入旺季，加上逐步反映原物料價格到終端客戶，獲利有望繳出優於第3季的表現。

由於採半年一次配股政策，嘉威董事會已通過，下半年發放現金股利3元。今年兩次配息分別為3.65元及3.00元，合計配發現金股利6.65元。

嘉威指出，第3季出貨訂單價格尚無法及時反映原料上漲，但仍盡力維持平穩供貨，全力支應客戶需求。由過去經驗顯示，在全球供應鏈面臨挑戰之際，此時能夠在價格、產能及運力方面應對客戶的供應商，適時鞏固與客戶關係，對後續客戶訂單的取得有很大的幫助。

面臨原物料價格居高不下，嘉威指出，配合新產品上市進度，第3季起已經逐步調整產品售價，來反映原物料成本，並將報價給客戶端的效期縮短，以保持彈性因應的空間。

第4季到明年第1季為嘉威的傳統旺季，根據全美零售協會(NRF)預測，今年美國年終假期購物季的零售銷售額仍可望成長10.5％，加上目前歐美庫存仍處於低水位，美國零售通路對庫存補貨需求殷切，嘉威表示，已與客戶積極協調安排船班，趕上這波銷售熱潮。

生產基地位於中國大陸廣東省河源市，對於當地實施能耗雙控的影響，嘉威認為，雖是壓力但也是轉機，主要是嘉威生產基地，是使用水力發電的綠能工廠，雖實施錯峰管制，但因應當地限電的日程通知，目前機動調整機台開機數與人工工時以為應變，能因應客戶訂單的交期安排。另一方面，能耗雙控也讓貨櫃緊張的狀況得以緩解，有利於旺季出貨更為順暢。