桃園市八德區日前有名老婦獨自外出做資源回收，但因高齡失智而走失迷途，找不到回家的路只能遵坐在路旁，熱心民眾發現後趕緊報警，警方也平安將其送返家。

八德警分局高明派出所警員莊博昇、湯序民，日前晚上18時許接獲民眾報案，稱有名年邁老婦人獨自蹲坐於永豐路上500多號的計程車招呼站旁，身旁還有老婦騎乘的三輪回收車，警方到場後先詢問老婦人身分，惟老婦人精神恍惚、不發一語。

員警仔細查看才發現，該名老婦人是不久前才通報為失蹤的莊姓婦人，便立即聯繫家屬到場。其媳婦到場後表示其婆婆平常上午外出做資源回收，大約中午前便會返家，但這次外出至下午16時許皆不見其返家，家人遍尋不著故至轄區大安派出所報案，沒想到老婦迷途在離住家4公里外的永豐路附近，非常感謝警方的幫忙。

八德警分局呼籲，在逐步邁入老年化的台灣社會裡，儘量避免讓高齡者獨自出門，建議家屬多加留心，另外也可在經常穿著的衣褲繡上長者姓名及聯絡電話，或是佩掛防走失的愛心手鍊，防止走失迷途及意外情事發生。