員警成功找到吳姓阿伯的家，順利將他送返家中，吳妻對於員警的協助也感謝不已。（台中市第三警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中1名71歲有失智情形的吳姓阿伯日前下午出門運動，疑因體力不支跌坐路旁，員警獲報到場欲協助他返家，無奈阿伯保密防諜做得超到位，為了怕員警透過人臉辨識系統獲知他的真實身分，甚至拉起口罩把臉蓋住。幸好路過的熱心民眾表示曾看過阿伯，熱心指引員警前往其住家大概位置協尋家屬，留在現場陪伴的員警更是耐心和阿伯搏感情，終於讓他卸下心防，同意搭上警車讓員警載他回家。

台中市政府警察局第三分局立德派出所警員日前15時多獲報東區台中路有名民眾倒在人行道上，幸經現場救護人員評估其身體沒有大礙，然員警見這名阿伯走路搖搖欲墜，感覺隨時都會再次跌倒，實在放心不下讓他獨自返家。只是阿伯的防備心相當重，員警詢問他的名字及家中住址，總是回答：「不知道」、「忘記了」。

員警原欲透過人臉辨識系統查詢身分，但他一看到員警準備幫他拍照，馬上迅速拉起口罩遮住整個臉，保密防諜超到位。他稱自己知道家在那裡，堅持不願接受員警的協助，此時，幸有路過的熱心民眾看見這名吳姓阿伯，指引員警其大概住處，讓員警得以前往協尋家屬。

員警也趕來現場守護吳姓阿伯，亦步亦趨陪著他往口中「家」的方向前進，一邊暖言相勸和阿伯「搏感情」，他才終於卸下心防，答應讓謝員護送返家。

然即便員警對他說：「你到家我才安心啊」、「我們有緣才會作伙！」阿伯對於自己的名字仍然堅持不肯透漏，表示會告訴員警回家的方向，卻又頻頻指錯路，讓員警傷透腦筋。幸好另一方面傳來了好消息，員警成功找到吳姓阿伯的家，立即通知謝員阿伯住家位置，順利將他送返家中，吳妻對於員警的協助也感謝不已，頻頻道謝。