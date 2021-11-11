機車行洪姓老闆蒐集的鋼鐵人公仔被毀壞變成斷手斷腳。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

機車行洪姓老闆因心愛公仔被破壞，為了索賠打傷人被警方逮捕送辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方在機車行老闆的邱姓友人住處查扣空氣槍1把、模擬短槍1把、鎮暴長槍1把。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方在機車行內起出3顆子彈。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高市一名經營機車行的洪姓老闆平常喜歡蒐集公仔，日前杜姓友人到機車行小聚，不慎碰壞洪男所有的海賊王大媽公仔和3尊鋼鐵人公仔，洪男不堪心愛公仔遭毀，追償不成，先寄2顆子彈照恐嚇，逼杜男出面後，又教唆邱姓友人打傷杜男，逼簽17萬本票，杜男負傷報警；警方10日逮獲洪、邱2人，並起出3顆子彈、空氣槍1把、模擬短槍1把、鎮暴長槍1把，訊後依傷害、恐嚇取財及違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

警方指出，在新興區經營機車行的37歲洪姓男子，喜歡蒐集海賊王公仔和漫威人物公仔，並將公仔在機車行公開展示，日前37歲杜姓男子到機車行小聚，疑因酒後失態，不慎碰撞到展示的公仔，導致一尊海賊王大媽公仔下方乘風破浪的浪花斷裂，另有3尊鋼鐵人公仔當場斷手斷腳，洪男大怒要求杜男賠償，2人不歡而散。

洪男因屢次要求杜男賠償不成，於是寄了2顆子彈照片恐嚇杜男，逼杜男於10日凌晨2時出面至機車行談判，杜男雖擔心遭報復，但仍依舊隻身赴約；未料一走進店內，洪男和36歲的邱姓友人即對杜男一陣拳打腳踢，造成杜男頭部及胸部擦挫傷，邱男並亮槍逼杜男簽下17萬本票，杜男唯恐遭遇不測，簽下本票後獲釋，返家後隨即報警。

轄區新興分局五福路派出所和偵查隊警方成立專案小組調查，10日下午2時前往洪男機車行逮人，起獲3顆子彈，另在自強路逮獲邱男，起出空氣槍1把、模擬短槍1把、鎮暴長槍1把。

警方表示，洪男被破壞的4尊公仔市價約8萬多元，但卻開口逼迫被害人簽下多一倍的賠償，還寄子彈恐嚇並打傷人，得不償失，訊後依傷害、恐嚇取財及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將洪、邱2嫌送辦。

海賊王公仔鋼鐵人機車行子彈