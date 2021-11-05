資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的英國倫敦政經學院博士學位是假的，挨告加重誹謗。台北地院20日開庭時，彭文正請假未獲准、也未現身，檢方將聲請拘提。彭文正日前對此表示，已委請律師向美國申請政治庇護。國際事務專家賴岳謙表示，彭文正申請政治庇護，給美國政府帶來兩難。

賴岳謙5日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，彭文正確實可申請政治難民，可以申請藍色護照，最後他要不要拿美國居留證或是成美國公民，是他之後的決定。不過，他一旦開始啟動這個動作，確實會給美國政府帶來兩難，因為以彭文正目前的情況來說，其實是符合被政治迫害的一個基本要件，現在的情況就看美國守不守正義，還是又是一張嘴，兩個標準。

賴岳謙接著表示，因為彭文正的工作也被拿掉了，然後他在台灣目前也將吃官司。而他只是一直在強烈地證明蔡英文的博士論文有問題。

賴岳謙指出，現在很複雜的情況，是在於英國的倫敦大學有沒有道德勇氣。一個獨立的英國倫敦大學的政經學院，針對這個學生到底有沒有畢業，國際一流大學應是不畏懼任何政治權勢，法規怎麼規定，就怎麼規定，比如這個學生在學校有沒有畢業，檔案都可查。