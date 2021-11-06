1名網友日前主動幫忙將家中1件「萬年不洗」的牛仔褲拿去洗，洗完後赫然發現洗衣機出現整堆已洗皺的白花花鈔票，數一數至少30張千元大鈔，驚覺原來該牛仔褲是家人偷藏私房錢的地方，笑說「天曉得居然洗完有小費可以拿」；其他網友則說「原來是傳說中的洗錢啊」、「你家缺人洗衣服嗎」。

該名網友在臉書「爆廢公社」發文提到，家中有1條「萬年不洗」的牛仔褲，他日前心血來潮幫忙丟進洗衣機裡，沒想到等到洗完、脫水完，他竟在洗衣機內發現一大堆白花花的鈔票，他才驚覺原來該牛仔褲是家人偷藏私房錢的地方，笑說笑喊「天曉得居然洗完有小費可以拿，看來等等宵夜滷肉飯可以加蛋了，速食薯條加大絕不猶豫」。

照片中可見好幾十張千元、五百和百元大鈔，全都被浸溼皺成一團，原PO事後貼出照片並說，可能是因為平時薪水都要上繳給家裡，所以家人才會偷偷藏私房錢，至於這些錢的下場，原PO也說，「還是得物歸原主，不然速食吃完真的只剩離家出走這條路了」。

其他網友則留言說，「口袋當金庫嗎」、「你家缺人洗衣服嗎，我給你電話」、「原來是傳說中的洗錢啊」、「我數都有30張1000了」、「欸有缺洗衣工嗎」、「爆富了」、「加鮑魚加魚翅都ok啦」、「你確定這不是把錢包丟去洗嗎哈哈」。