新北市蘆洲警分局動員分局內36名警力，於5日22時至隔日凌晨4時規畫靖土掃黑擴大臨檢。（警方提供）

新北市蘆洲警分局動員分局內36名警力，於5日22時至隔日凌晨4時規畫靖土掃黑擴大臨檢。（警方提供）

蘆洲警靖土掃黑擴大臨檢 掃蕩幫派據點

新北市蘆洲警分局針對近日轄內發生之重大刑案及噪音車情事，動員分局內36名警力，於5日22時至隔日凌晨4時規畫「靖土掃黑」擴大臨檢，針對幫派據點動員警力給予迎頭痛擊，專案執行成效計查獲毒品案2件2人，藥事法通緝1件1人、查獲槍砲通緝2件1人，毒品通緝1人、妨害秩序1件5人，告發噪音車7件；未來將持續不定期規劃勤務，持續深入追緝各式不法情事。

於4日本轄發生槍擊案，槍手犯案後立即遭到警方追捕，犯嫌自知法網難逃於案發後自行投案，警方深入調查後發現雙方為幫派份子，因利益產生衝突更持槍鬧事，為展現警方強勢守護轄內治安之決心，於5日下午將其中5名涉案鬧事之幫派分子依妨害秩序及聚眾鬥毆罪依法移送，更循線追查其不法份子常聚集之處，以威力掃蕩方式打擊幫派據點，針對造成滋擾事件發生之場所，更將動用第三方警政查報，務求將轄內易產生治安動盪之犯罪熱點掃除。

勤務由分局長張國哲親自主持勤教，針對近日轄內治安事件感謝同仁積極追緝，並說明本次任務目標，藉由強勢大執法淨化治安環境，遏止犯罪，貫徹維護治安之決心。此次專案勤務兵分多路，由偵查隊隊長郭懷澤及各所所長帶班，針對好樂迪KTV、出入份子複雜及青少年易聚集場所進行擴大臨檢，以強勢打擊犯罪之決心，營造健康安全的環境。

張國哲表示，守護治安絕非一蹴可及，為有效防制街頭暴力、淨化社會治安，以優勢警力執行任務是刻不容緩，警方將持續針對各治安要點編排威力掃蕩臨(路)檢勤務，掃盪不法場所，展現公權力壓制不法氣燄，彰顯警察打擊犯罪決心，讓民眾安居。