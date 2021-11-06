台東鳳梨釋迦即將到來，但中國大陸以檢疫為由，禁止我國釋迦出口，初估恐影響約1.5萬公噸，台東縣縣長饒慶鈴近日在議會答詢指出，就她了解中央沒有和大陸溝通，「這消息是騙小孩」，而農委會允諾協助外銷5000公噸鳳梨釋迦，具體要銷往何處、數量等，至今沒有收到訊息，對此，農委會主委陳吉仲今天在臉書上回批，「感到相當無法接受」。

陳吉仲表示，面對中國蠻橫無理、違反正常國際貿易規範片面禁止我國農產輸入的做法，地方政府本應與中央積極合作，砲口一致對外，保障農民權益，而非一味當中國在國內的傳聲筒，配合中國缺乏科學證據的指控，誣指我國農產品品質不佳，讓台灣農民受到二次傷害。台東縣為我國最大釋迦產地，饒縣長身為台東父母官，理應捍衛農民權益及農產聲譽，與農委會共同幫助農民。希望饒縣長不要胡言亂語，倒果為因。

陳吉仲說，面對中國的打壓，我們早備妥設備和經費，預計從11月中起，全面啟動5大因應措施，全力維護農民權益。具體做法包括採取外銷獎勵措施及擴大舉辦海外行銷活動，增加對香港、新加坡、加拿大、馬來西亞等現有市場的出口數量，目標為5000公噸；採取產季調節措施，分散市場供應量。加強國內促銷，例如企業訂購、農漁會協力團購、量販超市及電商平台加強採購、搭配5倍券鼓勵消費者購買台灣釋迦等，目標為5000公噸；強化冷鏈管理及多元加工，目標為3000公噸；推廣鳳梨釋迦全果冷凍技術，排除鮮果外銷檢疫限制。

陳吉仲提及，成立的「好釋連蓮」預購平台，截至11月1日為止，鳳梨釋迦的預購數量已經達到9萬2578箱，希望國內部分人士能以台灣為本。