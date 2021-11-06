網紅拳擊手傑克保羅(Jake Paul)去年在職業擂台戰勝前UFC冠軍伍德利(Tyron Woodley)，兩人打了8個回合，傑克保羅以判定險勝。這一場比賽令人意外，儘管伍德利是格鬥選手，但以他的力量竟然打不倒傑克保羅，後來有人爆料這是預先套好的，兩人的合約內容載明伍德利絕對不可以KO傑克保羅。

格鬥界人士迪倫丹尼斯(Dillon Danis)告訴《The MMA Hour》說：「據我所知，伍德利簽的合約中禁止他擊倒傑克保羅。我敢發誓，這就是為何傑克保羅被打到繩邊的時候，伍德利沒有追擊他。我告訴你們，這是因為他的合約寫著不可以擊倒他。」

伍德利在第4回合擊中第一發重拳，第5回合又有一次組合拳擊中傑克保羅頭部，特別是第4回合那一拳很重，傑克保羅被打得退到繩邊，當時也有人質疑伍德利為何不追過去一口氣解決比賽。第6回合伍德利開始顯現疲態，最後3回合傑克保羅以掠奪式的打法賺取不少分數，得以險勝伍德利。

如果合約中真的有不能擊倒的條款，伍德利打輸傑克保羅幾乎可以說是一場騙局。英媒《太陽報》引述迪倫丹尼斯的爆料，指出伍德利還簽下保密條款，所以對於是否能夠KO傑克保羅一事，伍德利是不會回答的。傑克保羅後來拒絕了伍德利的重賽要求。