高雄百貨周年慶大戰近期打得火熱，加上高雄券助攻，民眾在百貨用紙本振興券消費滿5000元，即可兌換1000元高雄券，創造驚人吸客效應，活動滿月已有數家百貨業提早達標，羨煞其他行業。經發局緊急調控百貨業配發高雄券額度，其他行業別申請不受影響。

經發局說明，活動起跑前根據各家百貨去年總營業額、所收三倍券金額占比等數據，推估今年振興券消費金額及高雄券分配數量，活動開始後則逐日定時與各業者聯繫，取得每日高雄券帶動振興券消費狀況，業者需求與營業狀況，在總量管控原則下，動態調整配發數量。

經發局指出，多數業者回報吸客成效驚人，不只1家業者1個月收到的振興券金額，逼近去年三倍券活動半年累積總量，眼看高雄券吸客效益高，紛紛要求加碼增加供應額度，盼能持續拉抬業績，但為讓高雄券對接更廣，將開始適度調控百貨業配發數量，百貨業者若提前達到預估目標，高雄券供應額度必要時將優先調整。

「高雄開就賺」11月2日起也擴大振興夥伴納入疫情期間停業的KTV、釣蝦場及美容美髮和按摩業，同時全面對接中央部會的藝FUN、動滋、國旅、農遊、客庄等加碼券，消費達500元以上同樣可領取100元高雄券，盼能增加振興行業。

第1波10萬份商圈夜市券已發光，經發局也預告第2波商圈夜市券，已確定在11月29日至12月3日間發放，至於發放地點及方式，會針對首波兌領時狀況進行優化，盼優先給未兌領過的民眾排隊領取。