桃園市平鎮警分局日前接獲民眾檢舉，位於平鎮區環南路「大中華博弈協會」疑有經營賭場賭博情事，警方5日傍晚前往攻堅，查扣賭資110萬、面額1200萬籌碼，訊後移送法辦。

平鎮警分局偵查隊隊長陳麒益表示，該47歲黃姓負責人電玩賭場，設置於平鎮區環南路某商業大樓內，為了掩人耳目，並防止警方查緝，協會以會員制方式過濾賭客，非經熟人介紹無法入會，經警方長期派員多次探訪，終於取得該賭場掛羊頭賣狗肉的經營非法賭博電玩之相關事證。

警方指出，該協會除了以百家樂供賭客聚賭外，大部分賭客主要都是以把玩百家樂、7PK及水果盤等電玩賭博為主。經長期佈線蒐證，並報請桃園地檢署偵辦，另向法院申請搜索票獲准後，平鎮警分局立即會同保安大隊特勤小組攻堅破門，當場查獲10名工作人員及55名賭客在協會內聚賭，現場並共扣得賭資110萬元、百家樂籌碼1200萬元、電玩IC板及點數卡，會員點數卡、電腦主機、教戰守則、日報表等相關證物，警方訊後依賭博罪將工作人員送辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。