高雄市旗山區往大洲方向武鹿橋下今天下午發現一具男屍，該名男子疑似從橋上墜下，已經明顯死亡，不過身體卻有焚燒過的痕跡，目前警方已經趕往現場勘查，追查男子身份以及死因。(高雄市旗山分局提供／林雅惠傳真)

高雄市旗山區武鹿橋下6日下午發現一具男屍，警方根據現場遺留機車，查出死者是69歲居住大寮區的張姓男子，死者哥哥表示，弟弟有嚴重重聽及憂鬱傾向，長期跟家人相處不睦，前幾天到旗山找他談心，言談中弟弟有輕生念頭，他雖給予開導，但昨天弟弟仍企圖輕生，所幸沒生命危險，沒想到今天仍發生憾事。

張姓男子從橋上墜下身亡，身體有焚燒過的痕跡，由於現場有一個疑似裝汽油的寶特瓶及加水桶，另根據死者哥哥表示，弟弟有輕生念頭，警方初步研判，死者是墜樓，不過警方不敢大意，已報請檢方相驗，查明真正死因。

警方表示，死者家屬指出，死者張男長期跟家人相處不睦，本身又有重聽及憂鬱傾向，家庭關係緊張，因而產生厭世，近日更多次透露想輕生，昨日企圖騎機車撞山壁，幸無生命危險，結果今日下午疑似輕生身亡。

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