日前有民眾發現高雄一處民宅外竟設有ATM，一旁還有警察巡邏箱，覺得十分新奇，PO上臉書社團《路上觀察學院》，引發網友熱烈討論。該民宅的屋主是農會退休員工，當初農會因找不到地點裝設ATM，轉向內部員工協調，才會租下家中客廳，讓附近居民都能方便使用。

據了解，這棟民宅位於高雄市阿蓮區，門口的ATM自民國84年裝設至今，已有26年的時間，而這棟民宅的屋主其實是農會的蔡姓退休員工，民國82年阿蓮區的農會申請裝設ATM核准通過後，苦於找不到設置地點，因此協調到員工住處，以一個月月租1萬元的方式，租下客廳、裝設ATM。

門口的ATM自民國84年裝設至今，已有26年的時間。（圖／翻攝自路上觀察學院）

蔡姓屋主表示，ATM是農會裝的，因為以前這一區並沒有銀行、郵局或農會等相關分部，附近居民若是有提款需求，就需要騎車到市區，來回大約要20分鐘，因此農會理事會就建議，「來這裝ATM，讓這裡的人方便使用」。

雖然家門口就有ATM，蔡姓屋主出門轉個身就能領錢、也不時會有警察巡邏，甚至家中客廳就有一個金庫，看似相當便利，但他卻坦言也有不方便的時候，有時ATM運作時會發出嗶嗶嗶的聲響；阿蓮區農會主任也補充說，補鈔都需經過他們的客廳，因此也是有帶來不便之處。

另外在臉書社團《路上觀察學院》，不少網友也都相當驚奇，「這種ATM還是第一次看到」、「屋主大有來頭哦」、「他們家領錢好方便，下雨天也不用撐傘」、「好特別喔」、「這個ATM設很久了」。