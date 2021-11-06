法國媒體於2018年揭露，總統馬克宏當時的貼身護衛班納拉在一場反資本主義示威中毆打抗議民眾，被視為重大醜聞。班納拉今天被判處3年徒刑、緩刑2年，其餘一年配戴電子手環。

班納拉（Alexandre Benalla）還因偽造文書及違法持有槍械而被定罪，但法庭判處3年徒刑含2年緩刑，另命令他配戴電子手環一年，因此他不會入監服刑。

法國檢方9月庭審曾求處18個月緩刑，法庭今天的判決顯然是加重懲罰。

馬克宏（Emmanuel Macron）2017年競選總統時，以廉正為政見主軸之一。當媒體透過影片，揭露班納拉在2018年巴黎勞動節遊行中毆打一名青年並扼住一名女性的頸部後，馬克宏便要班納拉走人。

班納拉現年30歲，他當時僅獲准在休假日以旁觀者身分參與遊行，他卻在現場戴上警用頭盔。

這起「班納拉門」（Benallagate）事件其後演變為馬克宏任期內第一場重大考驗。外界指責法國總統府未把班納拉交給警方，涉嫌隱匿，直到事發後2個月「世界報」（Le Monde）公布影片才著手處理。

法新社報導，班納拉受審時否認所有控訴，自稱是基於「反射動作」想幫助警方逮捕不受控的示威群眾。

班納拉於2016年開始擔任馬克宏貼身護衛，馬克宏當選總統後，他也被擢升為高階安全官，在很多照片中都可以看到他在馬克宏身邊扮演親信和得力助手的角色。

醜聞被揭發後，班納拉還承認他與馬克宏出行時攜帶手槍。然而依照規定，他只獲准在馬克宏的政黨總部內持槍。在總部辦公室，大家都暱稱班納拉為「藍波」（Rambo）。

馬克宏的一名前高階競選幹部說，班納拉「能非常有效率解決所有實務問題。他思慮周密，可說是我們的瑞士刀」。

調查員另發現，班納拉一直使用外交護照前往非洲和以色列，想在當地發展顧問事業。他還因使用假文件來申請其中一本護照，而被判有罪。

審判長宣判時說，班納拉似乎以為自己正在或曾經替馬克宏工作，就「無所不能」且一切行為可以逃過懲罰。「這是背叛你被任命的職位賦予的信任。」