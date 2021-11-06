針對台中市政府表示，台開（2841）與市府間，關於台中工業區二期護坡地案件，最高法院三審確定勝訴一事；台開6日指出，中市府稱本案最高法院裁定相關言論，只是對於本案假扣押的部分，實體訴訟並未確定。

事實上，台開指出，上開訴訟案件至今仍在台中地方法院審理中，並無中市府所稱三審定讞情事，中市府稱本案最高法院裁定相關言論，只是對於本案假扣押的部分，實體訴訟並未確定，中市府身為政府機關，如此誤導民眾實有不妥。

另外，至於假扣押三審確定部份，台開說明，經台開委任律師表示，最高法院駁回台開的再抗告，其理由認為台開指摘原裁定有裁定不備理由及理由矛盾的違誤，無涉適用法規是否顯有錯誤，因而駁回再抗告。

惟，最高法院的裁定理由，仍隱含認同台中高分院裁定有理由矛盾的違誤，換言之，台開律師認為最高法院雖然贊成台開表達假扣押的不合理，但是礙於三審法院僅能對二審的合法性審酌，依法並不能駁回高等法院的裁定，據此台開深表遺憾。