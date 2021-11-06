張如君(圖中)，松山社大校長劉熒瑰(圖左)和中崙高中校長劉晶晶(圖右)，分任攝影賽前三名頒人獎人。(松山社大提供)

陳宇風及葉家妤重視家庭幸福，提醒孝親要及時。(葉家妤提供)

第一名的「天后冰淇凌」薛宇彤（國小四年級參賽者）。（松山社大提供）

「評審獎」是「有閒來料」江月鶴（75歲阿嬤）作品。（松山社大提供）

「像爺爺還是像奶奶」葉家妤獲得佳作作品。（松山社大提供）

陳宇風、葉家妤夫妻日前抽空分享珍稀童年照片，同時參加「戀戀祖孫情」攝影比賽，葉家妤提供的照片充分展現祖孫濃厚情感，還因此獲得評審青睞奪得佳作獎。

臺北市松山社區大學和松山健康服務中心共同主辦「戀戀祖孫情」攝影比賽，於11月6日公布比賽結果，同時在中崙高中舉辦頒獎典禮。葉家妤和陳宇風個別報名參賽，在近百件參賽作品激烈競爭中，葉家妤難得冒出頭獲佳作獎，陳宇風提供照片僅以些微之差，與前3名及佳作獎錯身而過，成為遺珠之憾。

陳宇風及葉家妤參賽雖然一得一失，但是夫妻倆都表示，志在參加不在比賽，只希望夫妻同心，共同提醒大家孝順要及時，長輩健康要多注意，至於得獎與否，不是最重要的事。

泛美國際文教基金會董事長張如君對此次攝影賽也給予支持。除了和基金會董事友人何修榕一起贊助比賽主要獎品，亦高度肯定葉、陳抛磚引玉，報名參賽提倡重視家庭價值的作為。

「戀戀祖孫情」攝影賽中，陳宇風和陳熙鋒2兄弟、葉家妤和白家綺2姊妹的童年照，都是首度在媒體公開露出，十分珍稀難得，賽後仍將持續在松山社大官網展出。

社大校長劉熒瑰表示，此次和松山健服中心主辦，中崙高中及普林思頓高級中等學校一起協辦的比賽，共有近千民眾參加網路人氣王作品票選，活動受歡迎，希望未來能吸引更多明星及名人參加。