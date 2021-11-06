台中市農總幹事林育葦向民眾推薦台中各地秋季進入盛產的梨子、甜柿、蜜蘋果、紅龍果、蜂蜜、香菇等當季安全高品質農產品。（馮惠宜攝）

隨著國內疫情警戒措施逐步鬆綁，昔日假日農夫市集重磅回歸，台中市農會6日、7日集結22區農會舉辦「安心好秋～當季溯源蔬果行銷展售活動暨青農增能輔導計畫—聯合成果展」活動，邀請農民帶來近來盛產的梨子、甜柿、蜜蘋果等優質農產品與民眾分享，現場更以文心蘭佈置花牆，吸引民眾拍照打卡。

台中市農總幹事林育葦表示，這場活動以推廣三章一Q認證、安全、安心農業為主軸，由台中市各地區精選優質農特產品展售，讓消費者與農民面對面交流，協助建立農友直銷的管道，現場41攤農特產品，販售台中各地秋季進入盛產的梨子、甜柿、蜜蘋果、紅龍果、蜂蜜、香菇等當季安全高品質農產品。

值得一提的是，各農會也藉此活動進行愛心義賣，台中市22區農會發動志工在現場擺攤義賣鍋具、農特產品以及相關紀念品，一方面以優惠的價格讓消費者撿便宜，義賣所得也捐給台中市惠明盲校，期望透過此次活動讓更多人在地農業外，更號召大家一起發揮愛心照顧弱勢。