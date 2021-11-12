台中市快樂家庭關懷協會創會發起人蔡宗成，透過《愛心白米分享愛》計畫，協助弘道老人福利基金會、財團法人向上社會福利基金會附屬台中光音育幼院等弱勢團體。(主辦單位提供)

台中市快樂家庭關懷協會創會發起人蔡宗成，透過《愛心白米分享愛》計畫，協助弘道老人福利基金會、財團法人向上社會福利基金會附屬台中光音育幼院等弱勢團體。(主辦單位提供)

新型冠狀病毒病疫情爆發後，讓不少社福單位受捐助情形受到衝擊。台中市快樂家庭關懷協會創會發起人、也是僑務委員蔡宗成，日前父親過世，在父親的遺物中發現長年捐助白米的單據和親友討論後，決定在台中地區農會捐出52萬元給台中市快樂家庭關懷協會送暖延續父親遺願，盼透過《愛心白米分享愛》計畫，協助弘道老人福利基金會、財團法人向上社會福利基金會附屬台中光音育幼院等弱勢團體。

白米捐贈儀式今天在台中地區農會舉行，在泰國經營事業的僑務委員蔡宗成，過去長時間投身公益，近期因父親身體因素回台陪伴，父親過世後，在他的遺物中發現遺留有長年捐助白米的單據，讓蔡宗成決定延續父親的愛心，特別捐出新台幣52萬元給予台中市快樂家庭關懷協會執行《愛心白米分享愛》計畫。

主辦單位指出，第一波和光合基金會合作，媒合弘道老人基金會和光音育幼院捐贈2400公斤的白米，第二波會針對社區發展協會的長照據點，後續也會在農曆年前配合寒冬送暖給弱勢家庭愛心物資包。

蔡宗成指出，《愛心白米分享愛》計畫共約可捐助出上萬公斤的白米，送暖協助弘道老人福利基金會、財團法人向上社會福利基金會附屬台中光音育幼院等弱勢團體。也盼透過計畫幫助公益團體的運作，帶動更多企業和善心人響應回饋、溫暖社會。

台中市快樂家庭關懷協會理事長蔡美華說，創會發起人蔡宗成先生長期熱心公益，蔡老先生為台中市西屯在地人，此活動也規畫送愛心米到西屯社區發展協會及在農曆年前舉辦寒冬送暖活動，希望透過台中市快樂家庭關懷協會的發起，引起更多熱心人士及團體的響應，讓愛傳遍每個角落，讓大家共同發揮愛心幫助社福團體度過寒冬。