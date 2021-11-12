台中市神岡國小活動中心啟用長達46年，歷經多次地震，結構技師鑑定有安全疑慮，建議不宜繼續使用。立委楊瓊瓔及台中市議員羅永珍12日邀集相關單位會勘，成功爭取活動中心改建暨地下停車場計畫1.63億元經費，盼滿足學校師生需求，也解決神岡市中心停車問題。

神岡國小活動中心為加強磚造結構，建於1975年，超過35年使用年限。（王文吉攝）

神岡國小明年建校120周年，目前校內1至6年級33班共750名學生。楊瓊瓔及羅永珍邀集台中市教育局副局長葉俊傑、台中市停車管理處專員陳瑞成共同會勘神岡國小活動中心改建暨地下停車場計畫，成功爭取1.63億元工程經費納入111-112年預算。

立委楊瓊瓔及台中市議員羅永珍聯手爭取1.63億元經費進行神岡國小活動中心改建工程。（王文吉攝）

神岡國小校長王丕助指出，活動中心為加強磚造結構，建於1975年，超過35年使用年限，歷經多次地震影響，結構技師鑑定，認為有安全疑慮，不宜補強再繼續使用。如果活動中心改建順利改建，可解決學生缺乏安全室內活動中心的需求，教學品質也會更加改善。

神岡里里長王百瀛說，神岡國小坐落於神岡市中心，周邊公務機關及住宅林立，長期缺乏停車空間。他10多年前就積極爭取興建神岡國小活動中心改建與地下停車場，卻礙於使用年限及經費問題，遲遲無法順利推動，盼相關單位能儘速協助解決，有助提升居住品質。

台中市教育局及交通局說明，在立委楊瓊瓔及市議員羅永珍爭取教育部補助先期規劃設計費後，市府已由教育局籌編6500萬元及交通局籌編9800萬元，合計投入1.6億元興建活動中心暨地下2樓停車場，約可提供110格汽車位，預計2022年9月底前完成設計發包、10月動工。

羅永珍說，神岡國小王丕助校長及家長會許誌偉會長及在地里長都表示感謝楊瓊瓔委員協助爭取中央及市府核定編列預算，大家都希望神岡國小活動中心能趕快拆除重建施工，並如期完工，如此除了讓學校及社區有活動中心外，地下停車場也能解決居民停車的問題。

楊瓊瓔表示，神岡國小周邊人口密集，又是機關林立，停車位長期不足，因此利用活動中心改建時一併興建地下停車場。特別感謝盧市長大力支持經費及校方願意配合，期盼未來完工後，可舒緩周邊停車空間嚴重不足的問題，也能提供神岡國小孩童更優質寬廣活動環境。