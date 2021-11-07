新北市三重警分局於6日晚間規畫勤務，動員轄區警力，同步兵分多路，針對轄內各治安要點編排威力掃蕩臨檢。（三重警分局提供）

新北市三重警分局於6日晚間規畫勤務，動員轄區警力，同步兵分多路，針對轄內各治安要點編排威力掃蕩臨檢。（三重警分局提供）

新北市11月4日凌晨起三重、蘆洲、板橋陸續發生黑幫因投資賭博網路紛爭，雙方隔空互嗆，進而砸店、開槍等治安事件，事發後警方立即報請檢察官指揮偵辦，一天內就將涉案等14人通通逮捕，挑戰公權力的下場，就是得面對法律制裁。

三重警分局表示，為斷絕幫派不法獲利來源及集會場，對於幫派暴力犯罪除了個案偵查及向上溯源外，並針對其組織賴以維生的行業及據點，結合市府第三方警政強力查緝、斷絕金流，澈底瓦解犯罪結構，展現警察維護治安決心，並於6日晚間規畫勤務，動員轄區警力，同步兵分多路，針對轄內各治安要點編排威力掃蕩臨檢。

共查獲5件5人通緝及4件4人違反毒品危害防制條例、1件1人公共危險，共逮捕10人帶回偵詢，全數移送新北地檢署偵辦，另告發交通違規63件。

三重警分局長陳永昌表示，警方除持續不定期規畫實施臨檢外，亦會向上溯源向下刨根，以淨化治安，絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，對於任何挑釁公權力之行為將嚴加究辦；掃蕩黑幫「不容趁機作亂」貫徹維護治安決心及「治安零容忍」政策。

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