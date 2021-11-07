針對台美關係，副總統賴清德今天表示，「台灣」這塊閃亮的民主招牌，是從1949年以來，由這塊土地上的人民一起共同擦亮。拜登總統持續很有策略性地調整步調，強化與台灣的互動。「美國挺台灣，台灣也會挺美國」。

賴清德今天上午應大洛杉磯台灣會館基金會之邀，以「台美關係以及台灣外交新局面」為題發表錄影演說。

賴清德表示，國際社會注意到，疫情期間，因為防疫有成，台灣的經濟繼續成長，出口暢旺，半導體產業繼續引領全球，台商繼續回台投資。更不用說，當中國政府派出軍機不斷擾亂我們，我們依然堅守信念，站在這裡。現在，在國際社會，冷靜、理性、團結、合作是台灣人新的形象，民主是台灣新的品牌，因為我們站在最前線，願意勇敢對抗威權主義。

他說，「台灣」這塊閃亮的民主招牌，是從1949年以來，由這塊土地上的人民一起共同擦亮。就是因為我們有堅定的信念，即便遭到威權的中國政府威脅，擾亂民心，破壞世界秩序，台灣人民也不會讓步。

賴清德強調，就算一天派數十架次戰機來騷擾，我們也不會放棄對民主的堅持。這塊招牌會一代傳一代，接手堅持民主自由。

對於台灣與美國的關係，他說，目前台灣與美國互相相挺。很多朋友或許也看見了，美國拜登總統幾周前接受媒體的訪問，面對中國政府不斷對台灣發動高頻率的軍事騷擾，拜登總統再次表達一貫堅定支持台灣的立場。

賴清德強調，這是美國對台灣堅定的承諾。美國與台灣的關係，正如美國政府所說的「堅若磐石(rock-solid)」。美國在前政府時代，通過三個重大法案：「台灣旅行法」、「台灣保證法」以及「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（台北法案）。

他說，三個法案通過之後，從川普總統時代起，就推動兩國官員與駐外使節互訪、鬆綁多項官方限制，促進台灣在國際事務的參與。到了拜登總統時代，持續很有策略性地調整步調，強化與台灣的互動。

他以協助台灣參與國際事務的「台北法案」為例，為了落實該法，10月底，美國國務院開始挑戰聯合國2758決議的內容，認為對台灣並不公平。國務院亞太副助卿華自強表示，中國政府長年使用已經50年歷史的聯大2758決議，以排除台灣參與聯合國活動，是錯誤的。國務卿布林肯進一步強調，排除台灣有損聯合國與相關組織的工作。他鼓勵聯合國會員國與美國一樣，支持台灣有意義參與聯合國。

賴清德表示，在美國政府的眼中，過去50年，台灣走出戒嚴，成為全世界最活躍的民主政體，也是科技中心，更加是文化多元的旅遊、教育熱點，不應該被聯合國還有相關組織排除在外。

為什麼美國願意支持台灣？他認為，因為我們是一個良善的國家，是一個負責任的國家。在面對民主與威權的角力時，許多國家會思考，台灣的存在，對他們自己會帶來甚麼價值。台灣承擔起維護區域和平、穩定發展的責任，尤其當中國政府加倍威脅區域安全時，我們就是一個其他國家可以合作的對象。美國挺台灣，台灣也會挺美國。台灣是世界的台灣。

他強調，蔡英文總統執政已經邁入第6年，我們已經分別得到美國共和與民主兩黨政府，以及參眾兩院的支持，兩國關係越來越好。今年10月中，美國哈佛大學的「哈佛北京學院」已經確定停止與北京合作，要轉往台灣，改與我們的台灣大學共同成立「哈佛台北學院」。明年暑假開始，就會有學生來台灣，了解台灣，同時會把台灣的美好與友善帶回美國。台灣與美國彼此互相需要，應該互相幫忙、互相相挺。