張忠謀APEC暨經濟領袖會議會後記者會

總統府今(13日)上午舉行「2021APEC暨經濟領袖會議會後記者會」，領袖代表張忠謀、行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、國家安全會議副秘書長徐斯儉、外交部國際組織司司長吳尚年出席。在媒體提問時，張忠謀被問到對於台灣這次申請加入CPTPP是樂觀或悲觀？他說，「我的感想跟領袖會議無關」，但之後仍表達心中想法說，「我的感想是我們很有條件加入」、「有阻力，也許不能說很有希望，有希望、有希望」。

媒體今詢問「請張領袖談談你在會中提出台灣加入CPTPP，會員國的反應是正面或負面？或者是你的掌握，對於台灣這次申請加入是樂觀或悲觀？」張忠謀回應，「我其實很願意跟你講我的感想，但我的感想跟領袖會議無關，我的感想是我們很有條件加入，可是也有若干的阻力，我實在不敢講到底我們是有幾成把握，我不能講。」

但最後張忠謀仍提到，「我們是有阻力，但是我們條件也相當好，我認為我們應該是可以很有(希望)，也許不能說很有希望，『有希望、有希望』，不過這跟領袖會議無關」。