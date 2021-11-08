教育部推動「玉山學者」及「玉山青年學者」計畫，以高薪延攬國際頂尖人才來台，但近年各校提出的聘任申請案，通過率卻僅在3、4成間。不過教育部卻加大力度，明年編列4.5億元經費來推動，針對未通過計畫但仍獲各校以彈性薪資方式聘任者，也新增補助行政支援費。

教育部從107年起推動玉山學者計畫，以較高的待遇，鼓勵各大學延攬國外人才來台擔任玉山學者或玉山青年學者，以提升我國的科研能力。玉山學者可獲外加年薪300萬至500萬元，以3年為1期；玉山青年學者可獲外加年薪50萬至150萬元，以5年為1期。

但教育部統計，107年至110年共有436件玉山學者或玉山青年學者申請案，157件通過申請，每年通過率介於31％至43.9％，最後實際聘任137人。

玉山學者及玉山青年學者主要是哪些國籍？教育部表示，99個中華民國籍、25個美國籍、8個日本籍；英國籍、法國籍、加拿大籍、德國籍、韓國籍、泰國籍、新加坡籍、印度籍、香港籍、芬蘭籍及馬來西亞籍的學者則各有1到4人。

為何學校提出的聘任通過率偏低？教育部表示，為確保各校以高薪延攬之玉山學者及玉山青年學者，均符合「延攬國際頂尖人才」之目標，因此審查標準嚴謹且慎重：玉山學者學術能量應達教育部「學術獎」學術標準、玉山青年學者應具科技部「吳大猷獎」學術標準或潛力。

教育部表示，107至109年約142位計畫未通過者仍獲學校聘用，其中120位係以彈性薪資方式聘任。110年起針對未通過計畫但仍獲各校以彈性薪資方式聘任者，另新增補助予行政支援費，110年共計補助22位優秀學者，鼓勵各校持續積極延攬優秀人才。

教育部玉山學者計畫，107年的經費是3億元，108-110年這3年每年經費都是4.38億元，但111年則提高到4.5億元。