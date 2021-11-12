大學指考明年改為分科測驗，成績計算從百分制改為60級分制，對於級距計算採1％還是0.1％方案，仍爭論不下，但大學招聯會打算朝前0.1％的考生平均成績作為基準展開討論，最慢明年三月定案，學界與教團對此仍有不同看法。

國教行動聯盟（以下簡稱國教盟）今日以新聞稿表示，支持級距計算採0.1％。

國教盟指出，現今學測級分的算法，依前1％學生平均成績，直接切成不等間隔的級分數。60頂級分間距高達26.25分，相較於0-59級分，每級距僅有1.25分，頂級分和其他級分級距倍率高達21倍，明顯對接近滿分的學生極度不公。

國教盟認為，此案將導致分數天花板太低，頂級分數級距太大，產生高分砍頭現象，極不利於高教頂尖專才的培育，會造成台灣未來競爭力的災難。

國教盟再指出，如果前0.1％的平均成績為90分，除以級分數60，1-59級分每級級距為1.5分，60級分則為88.5-100分，頂級分級距11.5分，頂級分和其他級分級距倍率為7.7，雖然仍有高分砍頭的問題，但沒有如以1％為基準那麼嚴重，對於專才的考生有表現的機會。

國教盟更提到，今年8月1日新組成的招聯會，為解決高分砍頭的嚴重問題，已研擬以各科前0.1％學生平均分數作為級距計算基準，並於今年10月1日的常委會議通過，卻遇到教育部的阻力。

國教盟強調，教育部聲稱簡章已發，不能再修改。事實上，申請入學及繁星入學的簡章已發，但分科測驗考試入學的尚未發出，仍可以調整。如果已不能修改，為何招聯會昨天說要到明年三月做最後決定？

國教盟認為，級分計算方式的優化，影響考招的公平性和鑑別度，應以科學和邏輯為基礎，討論制度的優劣，絕不能因民粹誤國，建請教育部及招聯會能從公平正義的角度出發。

「會有今天的難題，禍首是教育部和前招聯會啊！」台大電資學院院長張耀文嘆言，教育部長潘文忠竟然不知道新招聯會於10月1日就做成決議，分科測驗因教育部行政怠惰遲遲未定案，簡章並無級分計算方式的敘述，今天對社會傳遞錯誤訊息，說分科測驗簡章已敘述1％的計算方式，才會釀成11月5日起已開始出售改不了的局面。