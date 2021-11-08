反對放任各縣市加碼社會福利 柯文哲：何必和大家一起墮落

台北市議會預計10日討論「重陽敬老金自治條例」，市長柯文哲8日表示，非常反對台灣社會福利放任各縣市加碼，雖然北市財政可以承擔，但何必和大家一起墮落，議會為增加市府預算立法是違憲，一旦通過他會覆議。

柯文哲今主持敬老愛心卡儲值記者會，他指出，北市要做整個城市E化、智慧化，這個是在後疫情時代產業政策白皮書的指導原則，政府要做數位基礎建設，現在做都算慢了，無限金交易應該更早推廣，去年領三倍券刷3000元領3000元，結果有40％長者願意使用，後來發現前3個月使用量很高，慢慢降下去，到今年疫情前使用量增加2倍，讓長者使用無現金交易養成習慣，這做很多實驗。

他表示，後疫情時代，北市要把紙鈔和銅板要加速消滅掉，想想看在市場上交易銅板怎麼消毒？目標是推動「一卡一通一付」，建立整個生態系統，今天做這個動作主要是城市智慧化、數位化基礎建設工作，是很大的社會工程。

柯文哲認為，重陽敬老金以前是選舉造勢在用，送一個紅包1500元上有市長、里長名字，這什麼時代還挨家挨戶去送敬老金，非常清楚那時代是選舉綁樁用、造勢，建立人與人關係的用途。

他直言，非常反對台灣社會福利放任各縣市加碼，很多縣市敬老金都不一樣，各縣市長只好輸人輸不陣，一直加就債留子孫，依北市財政是可以負擔得起，但何必和大家一起墮落，非法定社會福利應該有國家統一標準，這次發送儲值金，是因為長者和身障朋友沒搭捷運省下一些錢，本來就要振興，順便促進數位化，才有這個計畫，議會周三將討論重陽敬老金自治條例，但議會不得為增加市府預算立法案，這是違憲，一旦通過會覆議。