蘆洲空中大學外人行道長年矗立燈桿、變電箱，行人寸步難行，引發民怨（李翁月娥議員服務處提供／戴上容新北傳真）

國立空中大學位於蘆洲，校園外人行道長年矗立燈桿、變電箱，行人寸步難行，引發民怨，新北市議員李翁月娥會勘，工務局、經發局卻互稱是對方業務，令李翁月娥質疑公部門「互踢皮球」，也讓她覺得無法面對鄉親，工務局表示，工程須與台電公司商議，目前已發包，預計11月可完工。

國立空中大學位於蘆洲中正路上，由於緊鄰公所、湧蓮寺廟街等，是地方居民重要據點。空中大學校園緊鄰大馬路，人行道多年來矗立多個變電箱、電桿，行人走在人行道上寸步難行，被迫走上大馬路，畫面險象萬分，民眾因此向新北市議員李翁月娥陳情。

新北市議員李翁月娥日前與工務局、經發局召開會勘，然而會勘中，兩個局處互相指稱是對方的業務，令李翁月娥質疑公部門「互踢皮球」，問題也遲遲無法解決，李翁月娥因此直接在議會總質詢時向新北市長侯友宜詢問，侯友宜當下指示，由工務局代表處理。

工務局表示，蘆洲區空大郵局前電箱改善工程，因工程期間，台電遇人孔埋失，因此無法進行舊線路穿線作業，才導致新、舊電箱同時佇立人行道上影響通行，目前台電已找到埋失人孔，工期為8天，預計20日就可將舊電箱設備移除，本月底完成改善工程。