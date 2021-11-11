2020年時，韓國曾宣示過，最晚到2025年就要開始實行一項城市空中交通工具(UAM)計畫。而在11日，韓國也公開展示一種有多個螺旋槳的空中交通工具。初步預定3年後開始，主要做為首都與附近主要機場間的空中計程車，並可節省約三分之二的時間。

韓國交通部預估，搭乘這種新興交通工具UAM僅需20分鐘，就可以完成30至50公里的路程，比起現在乘車時間要大大減少約40分鐘。而且UAM日後可望在民眾日常生活中扮演重要交通工具之一，因此有必要好好測試其安定性與安全性。

11日，在首爾金浦機場試飛的是德國Volocopter所製造的雙人座試飛機。因為使用垂直起飛和降落類似直升機的操作方式，故不需要跑道。同時，這種UAM也可以打造成無人機模式。

初步計算，2025年UAM商業化以後，從仁川國際機場到首爾市中心的費用，將在11萬韓元，約93美元。這比目前跑機場的高檔計程車還要貴，不過，韓國政府表示，慢慢會把UAM價格大幅降至2萬韓元左右。