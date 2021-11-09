我有些婚姻出問題、工作不如意的客戶，他們有一個共同點：無法面對自己的心。

什麼是「無法面對自己的心」？

這些人多半善良又好強，一方面不希望為了一己私利、欲望傷害他人，但又不願意認輸。他們多數喜歡孤獨，換言之，就是個性較為獨立。

這樣的人格特質，在八字命格也是有跡可循的。

有一位女個案，經由朋友介紹而來。初見我便提醒她，要稍微將生活重心放在家庭，多陪陪老公與孩子。當下她不假思索的辯說，老公有小孩陪，而且他工作不穩定，也沒什麼收入，自己怎能不工作多賺點錢維持家計？

這也是我之所以建議她要多陪伴家人的原因；太過強勢的性格將導致她在婚姻方面受挫。後來，大約隔了一、二年，她又來找我卜卦婚姻，因為她的老公外遇了！她還非常生氣的表示，老公沒什麼錢，有什麼條件可以外遇！她對此感到無法理解。

後來，她數次回來找我，就是想要扳回在婚姻中的尊嚴與財物損失。直到今日，依然故我，始終與現實較勁，整個人憤世嫉俗，真的讓人無比心疼。

她的八字命格，除了較沒有耐性、脾氣較暴躁之外，並沒有如此強勢與獨立的跡象！在她堅強的外表下，其實需要更多貴人的扶助；面對婚姻，也需要丈夫的支持與愛護！如今她對人性失望、對生活失望、對未來失望、對一切的一切失去期待……生命的意義何在?!始終憤世嫉俗、仇恨、埋怨、消極、鑽牛角尖、自欺欺人，最還能夠剩下什麼?!自我毀滅、攻擊他人、活在自己的世界而無法與人溝通，一切都只為爭那一口氣嗎?!

有的人的八字命格適合獨立，可自行判斷決策，但生活中卻不喜歡孤獨；有些人八字命格需要貴人相助，但八字命格卻有著孤僻好靜的性格，因而造成個性獨立、不喜歡與人互動的矛盾現象。凡事只想靠自己，反而錯失遇上貴人的良機－－來找我問事、排八字命格，卻對個人命格所產生助力的「需要」不喜歡、不認同；不適合的，反而又更強求！八字命格中這樣的矛盾與反差，真的讓人難以捉摸！其實，原因只有一個，命格裡所擁有的，當然也會決定了自己的個性，成為了所謂的「在意」、「害怕失去」！命格中缺乏的，相對的也會成為「不在乎」、「可有可無」的心態，這正是八字決定一切的道理所在。

那麼，如何瞭解與運用「八字命格」呢？我們可以配合個人八字命格中的「需要」與「捨去」來調整、改進：如果是需要貴人相助的八字命格，就好好經營人際關係，創造貴人靠近自己的機會；適合獨立、靠自己判斷決策的八字命格，就好好訓練自己的能力與勇氣，改善不受人牽制幫倒忙的不良影響。透過算命瞭解自己八字需求與注意事項、方法，借力使力，讓所有的努力與付出得到事半功倍的效果，何樂而不為？生活、工作、家庭、婚姻、人際關係中的議題，不也都是圍繞著這樣的標準看待嗎？

(本文摘自《命理師在做啥》/ 柿子文化)

【內容簡介】

為何總是所愛非人？

當命中註定的死神降臨，算命有意義嗎？

什麼時候才能買到好房子？

改八字就能改變命運？

從事命理事業近三十年、現任中華易經哲學會學術顧問和企業團體顧問的羅嫻老師，是公認感性、正派且固守做人本分的資深算命師！她參與過很多人的生命，陪伴著他們成長，有的故事讓人鼻酸落淚、有的過程令人為之動容。

一位命理師，會在遭逢危急之際，提點逢凶化吉；在好運到來臨之前，叮囑及時掌握。然而，真想要「命運操之在手」，減少浪費時間在效果不佳的選擇，盡可能避開身心不必要出現的傷害，除了正派專業命理師的提點，當事人問事後做出的選擇相當關鍵，無奈現在有太多人對算命抱持美麗的幻想、消極的宿命論、愛算又不信邪、心太過執著，以及各種各樣的迷思……

羅嫻老師在《命理師在做啥》中精選出一些精采生動並具教育意義的案例，希望能透過這些真實發生的故事，幫助讀者具備「知命、立命、瞭命」的正確觀念，如此才能發運揮命理的真正功能，以達指點迷津、瞭解自我，並幫助人們去創造更豐足且有意義的生命。

【作者簡介】

羅嫻 老師

● 好運占卜 軟體開發創辦人

● 中華易經哲學會學術顧問

● DestinyNet 命理網專業命理老師

● 「心情殿堂」粉絲專頁作者

從事命理工作近三十年，兼任企業團體顧問。

前來諮詢的年齡層十分廣泛，解惑方式深獲好評。在命理事業的理念中，堅信對於自我命格及未來的認知，可進而將命運掌握於自己手中，並認為善念可以改變一切。